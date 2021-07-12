Берлин, 12 июля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Без помощи союзников Украине не обойтись в вопросе организации встречи «нормандской четверки», сообщил 12 июля журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

President.gov.ua Ангела Меркель и Владимир Зеленский

По итогам встречи в столице Германии с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель Зеленский сказал:

«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в «нормандском формате», и всё-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории».

Что же касается участия США в переговорах по Донбассу, то с американским президентом Джо Байденом Зеленский не успел обговорить эту тему. Украинский президент пояснил, что Вашингтон мог бы помочь и в «деоккупации», и в «мирном урегулировании в Донбассе», так что Киев «за» участие США.