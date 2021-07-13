Приштина, 13 июля 2021, 02:15 — REGNUM В миссии по установлению верховенства права в Косово EULEX 12 июля прокомментировали заявления бывшего председателя ассоциации судей Малькольма Симмонса, выступившего в этот день с докладом перед парламентом Косово.
Доклад был призван опорочить EULEX и особенно Специальный трибунал по Косово. Бывший судья заявил, что EULEX — не правовая, а политическая миссия, преследующая конкретных лиц. Отметим, EULEX сыграла решающую роль в аресте бывших лидеров Армии освобождения Косово осенью 2020 года.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители Евросоюза назвали речь Симмонса «коллекцией необдуманных и необоснованных домыслов, вранья и личных мнений».
В EULEX подчеркнули, что Симмонс сознательно пользуется тем, что, защищенный парламентским иммунитетом, он не быть привлечен к ответственности по обвинению в клевете, и обвинили его в ведении кампании по распространению дезинформации, порочащей миссию и Евросоюз.
В миссии отметили, что в своей речи Симмонс продемонстрировал, что, работая в EULEX, он продолжал отчитываться перед властями Великобритании, а не миссии, подрывая тем принципы ее работы. Отмечается, что сам Симмонс вполне успешно справлялся со своей работой и чуть не стал членом столько критикуемого им Специального трибунала по Косово.
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