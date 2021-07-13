Приштина, , 02:15 — REGNUM В миссии по установлению верховенства права в Косово EULEX 12 июля прокомментировали заявления бывшего председателя ассоциации судей Малькольма Симмонса, выступившего в этот день с докладом перед парламентом Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители Евросоюза назвали речь Симмонса «коллекцией необдуманных и необоснованных домыслов, вранья и личных мнений».

В EULEX подчеркнули, что Симмонс сознательно пользуется тем, что, защищенный парламентским иммунитетом, он не быть привлечен к ответственности по обвинению в клевете, и обвинили его в ведении кампании по распространению дезинформации, порочащей миссию и Евросоюз.

В миссии отметили, что в своей речи Симмонс продемонстрировал, что, работая в EULEX, он продолжал отчитываться перед властями Великобритании, а не миссии, подрывая тем принципы ее работы. Отмечается, что сам Симмонс вполне успешно справлялся со своей работой и чуть не стал членом столько критикуемого им Специального трибунала по Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Миссию ЕС в Косово обвинили в подлоге, манипуляциях и подавлении правосудия