Киев, , 21:40 — REGNUM «Нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе может быть площадкой, где могут подниматься и энергетические вопросы, заявил президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 июля на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я сказал госпоже Меркель, что нельзя забывать о рисках… Украина может быть отключена от газа, мы все рискуем», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Меркель уточнила, что энергетические вопросы, в частности, ситуация с проектом «Северный поток-2», действительно могут обсуждаться во время встречи «нормандской четверки», но это не будет частью процесса урегулирования в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что одной из главных тем для обсуждения в ходе визита Зеленского в Берлин является «Северный поток-2». В Киеве заявили, что президент Украины попытается остановить строительство «СП-2», а если не удастся это сделать — добиваться определенных гарантий безопасности.