Ташкент, , 21:30 — REGNUM Председатель Бектемирского суда Ташкента Ирода Мухамедова в разговоре с защитником истца заявила, что в Узбекистане «развелось слишком много китайцев» и это повлияло на ее решение, в котором она отказала в удовлетворении иска китайскому гражданину. Об этом корреспонденту «Новости Узбекистана» сообщил представитель (адвокат) потерпевшего — иностранного инвестора Хусан Махбубов.

Суть иска состоит в том, что гражданин Китая He Fujun, который планировал инвестировать около пяти миллионов долларов в производство фармацевтических препаратов на территории Узбекистана, стал жертвой мошеннических действий своего партнера, гражданина Узбекистана Игоря Ли.

В результате таких действий, Ли завладел денежными средствами и имуществом в размере $ 247 000.

По словам адвоката Махбубова, разговор состоялся во время ознакомления с протоколом судебного заседания в Бектемирским районным суда по уголовным делам.

«Я сказал судье Мухамедовой: что же вы вынесли такое решение, ведь очевидно, что китайский гражданин является пострадавшей стороной? Он также является в Узбекистане иностранным инвестором, имеет производство, которому уже 10 лет и хотел организовать новое, в сфере фармацевтики».

По его словам, на это судья ответила: в Узбекистане развелось слишком много китайцев.

Говоря о неправомерности вынесения судебного решения, представитель потерпевшего отметил, что судом, в частности, не оглашен полный текст приговора и суд ограничился оглашением лишь его резолютивной части, тем самым нарушив процессуальные нормы.

«Кроме того, судья не исследовала письменных доказательств, заключений экспертов и протоколов следственный действий», — подчеркнул представитель потерпевшего Махбубов.

Также он указал, что китайский предприниматель приехал в Узбекистан заниматься бизнесом и попался в сети мошенника потому, что тот заявлял о своих обширных связях в государственных органах.

«Игорь Ли заверял китайского инвестора, что у него есть связи в высоких кабинетах правительства республики, Минздрава и других государственных учреждениях. Ли был очень красноречив и смог убедить китайца стать его партнером в деле организации фармацевтического производства», — сообщил адвокат.

Представитель потерпевшего сообщил, что в настоящее время китайский инвестор подал апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд по уголовным делам и выразил надежду, что «суд, без всяких национальных пристрастий, объективно рассмотрит дело и вынесет соответствующее решение».

Как прокомментировал ситуацию известный общественный деятель и журналист Абу-Али Ниязматов, национальные предпочтения при вынесении решений судов в Узбекистане не играют роли, а причины вынесения неправомерных решений узбекскими судами гораздо тривиальней.

«Как раз сейчас в Ташкенте проходит процесс, в котором пострадавшей стороной является гражданин России, и я не думаю, что он проигрывал в предыдущих судебных инстанциях, потому что судьи полагают, что в Узбекистане развелось слишком много русских», — отметил Ниязматов.