Приштина, Сербия, 12 июля, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Полиция Косово приняла участие международной операции, в результате которой была разгромлена преступная организация, занимавшаяся незаконной переправкой мигрантов через границу и подделкой документов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Албанское новостное агентство Telegrafi 12 июля сообщило, что в результате операции уже арестованы 50 человек, были изъяты свыше тысячи фальшивых документов, финансовая документация, электронное оборудование, деньги и различные наркотические вещества.

Считается, что разгромленная организация позволила свыше 400 мигрантам проникнуть на территорию США и Великобритании.