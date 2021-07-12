Новосибирск, , 21:50 — REGNUM Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области сообщило о запуске интерактивной карты пунктов приёма анализов на Covid-19 на официальном портале по ситуации с коронавирусом.

На карте отмечены более 200 лабораторий, которые принимают граждан для сдачи материала для анализов. Пункты приема анализов на иммуноглобулины M, G и на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выделены на карте разными цветами. Каждая точка, отмеченная на карте, показывает место расположения лаборатории, контактную информацию, время работы, стоимость и сроки готовности анализа. При появлении новых пунктов тестирования в городе и области карта будет обновляться.

Представители медицинских учреждений смогут принять участие в усовершенствовании карты, предложив нанести на неё дополнительный пункт приема анализов или сообщить о неточности данных.

Этот ресурс будет рекомендован региональным отделением Роспотребнадзора лицам, прибывающим из зарубежных стран.

Ресурс разработан на базе геоинформационной системы Новосибирской области (РГИС НСО).

С середины августа в Московской области работает аналогичная интерактивная карта приёма анализов на коронавирусную инфекцию. Ранее в Тюменской области и Камчатском крае была запущена услуга по получению онлайн результата лабораторного исследования на COVID-19.

Напоминаем, что с 15 июля 2020 года, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, граждане России, прибывшие из-за рубежа, обязаны передать, в том числе и черезчерез Единый портал государственных и муниципальных услуг, в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

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