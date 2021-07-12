Приштина, , 22:30 — REGNUM 11 июля в косовском городе Призрен состоялось мирное шествие «Не забывайте Сребреницу».

Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники промаршировали от площади Призренской лиги до мечети Синан Паши. Глава Призрена Мютафер Хаскука заявил, что совершённое в Сребренице может повториться, если виновные не «попросят прощения», и заявил, что Белград не просит прощения, но продолжает требовать создания Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, «как было сделано и в Боснии и Герцеговине».

Депутат Дритон Тали заявил от лица парламента Косово, что «совершённый Сербией геноцид не должен быть предан забвению».

Считается, что в июле 1995 года сербские войска убили восемь тысяч мужчин и юношей в Сребренице, которая была обозначена ООН как «безопасная зона».

9 июля по приказу Радована Караджича сербские войска вошли в Сребреницу, захватив в плен 30 голландских миротворцев. Именно за произошедшее в Сребренице был осужден на пожизненное заключение сербский генерал Ратко Младич.

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