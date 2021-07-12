Приштина, 12 июля 2021, 22:30 — REGNUM 11 июля в косовском городе Призрен состоялось мирное шествие «Не забывайте Сребреницу».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники промаршировали от площади Призренской лиги до мечети Синан Паши. Глава Призрена Мютафер Хаскука заявил, что совершённое в Сребренице может повториться, если виновные не «попросят прощения», и заявил, что Белград не просит прощения, но продолжает требовать создания Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, «как было сделано и в Боснии и Герцеговине».
Депутат Дритон Тали заявил от лица парламента Косово, что «совершённый Сербией геноцид не должен быть предан забвению».
Считается, что в июле 1995 года сербские войска убили восемь тысяч мужчин и юношей в Сребренице, которая была обозначена ООН как «безопасная зона».
9 июля по приказу Радована Караджича сербские войска вошли в Сребреницу, захватив в плен 30 голландских миротворцев. Именно за произошедшее в Сребренице был осужден на пожизненное заключение сербский генерал Ратко Младич.
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