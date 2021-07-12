Рим, , 21:13 — REGNUM Рейтинг ведущей итальянской оппозиционной партии «Братья Италии» среди граждан в возрасте от 18 до 21 года выше, чем в целом среди всех избирателей, таковы итоги социологического опроса Tecne, опубликованные в понедельник, 12 июля.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

Правую партию Джорджи Мелони поддерживают 23% граждан этого возраста (из числа тех, кто определился с выбором и намерен голосовать), общий рейтинг партии — 20,6%.

Среди молодежи больше популярностью, чем в целом среди всех избирателей, пользуются также «Лига» Маттео Сальвини (22% и 20,4% соответственно) и леволиберальная Демократическая партия (21% и 19,6% соответственно). В меньшей степени молодежь поддерживает популистов из «Движения 5 звезд» (9% и 15,1% соответственно) и партию Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» (6% и 9,1% соответственно).

50% граждан в возрасте от 18 до 21 года не определились с выбором или не намерены участвовать в голосовании, в целом среди всех избирателей этот показатель — 43,1%.