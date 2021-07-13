Скопье, , 01:18 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 12 июля сообщило о том, что четыре македонские компании — «Neotel», «Bitstream Mobile», «Telekomi i Maqedonisë» и «A1 Maqedoni» — направили письмо в агентство по электронным коммуникациям, выражая заинтересованность в участии в тендере на выдачу лицензий на использование радио-волн для генерации мобильного интернета 5G.

Компании выразили интерес к получению разных типов лицензий. Так «Neotel» претендует на лицензии B41, B44, B45 dhe B46, «Bitstream Mobile» — A1 и B1, «A1 Maqedoni» — A2, A3, B2 и B3, и «Telekomi i Maqedonisë» — B2, A2 и / или A3.

1 июля 2021 года регулирующие органы Северной Македонии сообщили о намерении выделить ограниченное число лицензий на использование радиоволн для распространения 5G сети. Публичное обсуждение предложения властей проходило до 5 июля. Операторы получат лицензию на покрытие всей страны радиосигналами. Ожидается, что к 2025 году основные транспортные коридоры будут полностью покрыты 5G сетью.

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