Пекин, , 21:01 — REGNUM Музей истории КПК, экспозиция которого открылась к столетию правящей партии КНР в прошедшем июне, с 15 июля переходит на режим работы для публичных посещений. Об этом 12 июля сообщает Синьхуа со ссылкой на официальную информацию этого научного учреждения.

Музей расположен в пекинском районе Чаоян. Сообщается, что бронирование билетов для посещения осуществляется через Интернет и в соответствии с противоэпидемическими ограничениями, количество ежедневных посетителей не превысит 3 тыс. человек.

Музею отводится важная роль в сохранении исторической памяти о достижениях Компартии; экспозиция раскрывает богатый опыт развития страны, накопленный за столетний период китайскими коммунистами.