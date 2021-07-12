Москва, 12 июля, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Российские семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Правила выплат утверждены постановлением правительства РФ от 12 июля 2021 года №1158.

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В документе, опубликованном правительством, премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил утвердить прилагаемые правила осуществления выплаты, предусмотренной указом президента РФ от 2 июля 2021 г. No396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

Согласно правилам, выплата осуществляется одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство России (при условии достижения ребёнком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 г.).

Также выплата осуществляется инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Единовременная выплата в размере десять тысяч рублей осуществляется в августе — декабре 2021 года, начиная с 16 августа 2021 г. Единовременная выплата осуществляется на каждого ребёнка. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.