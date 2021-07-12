Рим, 12 июля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу не благодаря тому, что была лучше в серии пенальти, а благодаря духу дружбы, заявил в понедельник, 12 июля, на встрече команды с президентом страны Серджо Маттареллой капитал сборной Джорджо Кьеллини.

Дарья Драй ИА REGNUM Евро-2020

«Мы чувствовали себя братьями Италии», — сказал Кьеллини, процитировав первую строчку национального гимна.

11 июля в Лондоне сборная Италии в финальном матче Евро-2020 обыграла команду Англии.