Приштина, , 01:42 — REGNUM Бывший председатель ассамблеи судей ЕВЛЕКС (правовой миссии Евросоюза в Косово) Малькольм Симмонс 12 июля выступил с докладом перед юридической комиссией парламента Косово. Хотя основной темой доклада должна была быть критика ЕВЛЕС, по сути доклад был обращен против Специального трибунала по Косово, деятельности которого ЕВЛЕКС активно помогает.

Напомним, именно благодаря ЕВЛЕКС стал возможен арест бывшего президента Косово Хашим Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе доклада Симмонс назвал Специальный трибунал Косово «мононациональным судом», упрекая его в пристрастности из-за того, что подсудимыми в этом трибунале выступают лишь албанцы. Симмонс повторил заявления, которые привычно слушать из уст албанских националистов — о том, что Специальный трибунал не заинтересован в восстановлении правосудия, якобы этот суд контролирует и судебный процесс, и его результат.

Симмонс признал правительство Косово отреагировать, поскольку единственной целью Специального трибунала является наказание бывших командующих Армии освобождения Косово. При этом судья заявил, что многие члены миссии ЕС в Косово заботятся лишь о том, чтобы набить себе карманы, хотя есть и честные люди.

По словам Симмонса ЕВЛЕКС передавала данные об обвинениях в адрес сербов в Белград, хоть и знали, что в Сербии нет политической воли для расследования этих случаев. Судья поделился сообщениями о том, что в ЕВЛЕКС ему приказали осудить отдельных политиков, которых считают «крупными рыбами». Якобы ради их обвинения ЕВЛЕКС не чуралась подлога доказательств и нарушения судебных процедур.

Напомним, в настоящее время в Гааге ожидают суда известные своими криминальными связями бывшие лидеры УЧК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи. Их обвиняют в захвате власти посредством пыток, незаконного задержания мирных лиц в невоенное время, убийствах и преступлениях против человечности. На свободе находится другой видный лидер УЧК — Рамуш Харадинай.

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