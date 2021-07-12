Приштина, , 20:57 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт 12 июля провел встречу с главой косовского Конституционного суда Гресо Цака-Нимани.

Приштина. Косово Besartgerguri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат пообещал, что США поддержат Конституционный суд Косово с целью укрепления независимой судебной системы и верховенства права в Косово.

Греса-Нимани поблагодарила США за поддержку в реализации различных проектов суда и представила программу своей работы на посту главы Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд Косово сыграл важную роль в смене власти Косово в 2020 году. К тому же, именно Конституционный суд определил создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово как недопустимое.

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