Рим, 12 июля, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Победа сборной Италии по футболу на Евро-2020 стала возможной благодаря высокому уровню индивидуального мастерства игроков и командному духу всей сборной, заявил в понедельник, 12 июля, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

12 июля вслед за президентом Италии Серджо Маттареллой Драги проводит встречу с игроками и тренерами сборной, чтобы лично поблагодарить их за победу.

11 июля в финальном матче Евро-2020 сборная Италии в Лондоне обыграла команду Англии.