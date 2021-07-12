Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Кубинское руководство ошибается, обвиняя США в причастности к протестам в республике, сообщила 12 июля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Whitehouse.gov

Комментируя заявление президента Кубы Мигеля Диас-Канеля о том, что СШАпричастны к разжиганию в кубинском обществе недовольства через соцсети, представитель американской администрации сказала, что люди вышли на улицы сами, а не по указке из Штатов.

Она заявила, что граждане Кубы утомлены «неправильным управлением экономикой и репрессиями со стороны кубинского» руководства, а затем добавила:

«Протесты вызваны суровыми реалиями повседневной жизни на Кубе, а не другой страной».

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