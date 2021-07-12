Санкт-Петербург, , 20:36 — REGNUM Власти Ленинградской области ввели запрет на ночную работу предприятий общественного питания в «красной» зоне, то есть в районах с наибольшим риском распространения инфекции. Для предприятий, где персонал привит, сделали послабления.

Кофейня Дарья Драй © ИА REGNUM

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Документ об изменениях антиковидного режима подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Изменения вступили в силу 12 июля.

Предприятия общественного питания в «красной» зоне смогут работать только до 23 часов. Если у них есть паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, им будет разрешено работать до двух часов ночи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 июня в Ленобласти введены добровольные паспорта ковидной безопасности для бизнеса. Организации, у которых 60% и более сотрудников пройдут вакцинацию от COVID-19 либо 80% сотрудников в целом составят вакцинированные, а также лица, перенёсшие COVID-19 менее полугода назад, имеющие антитела или медицинские противопоказания к вакцинации, смогут оформить такой документ.

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Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 будут приниматься документы о вакцинации, медицинские отводы от вакцинации и результаты исследований, подтверждающие наличие антител (иммуноглобулина G к COVID-19), проведенные не позднее чем месяц назад.

Организации в сфере общепита, фитнеса, парикмахерские и салоны красоты и музеи, имеющие паспорта коллективного иммунитета, смогут не соблюдать ограничения по численности обслуживаемых посетителей.

Добавим, с 12 июля в Ленинградской области приостановлены массовые и спортивные мероприятия со зрителями в «красной» зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров.

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