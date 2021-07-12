Рим, 12 июля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Находящийся в римской клинике Джемелли папа римский Франциск следил за финалом Евро-2020 и рад победе сборной Италии, сообщили в Ватикане в понедельник, 12 июля.

Korea.net Папа Франциск

5 июля Франциску была сделана операция на толстой кишке, его самочувствие удовлетворительно, врача подбирают ему необходимую терапию.

11 июля в Лондоне сборная Италии выиграла финальный матч чемпионата Европы по футболу у команды Англии.