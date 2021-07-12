Брюссель, 12 июля 2021, 20:21 — REGNUM Если Минск не обуздает миграцию, против Белоруссии будут введены новые европейские санкции, сообщил 12 июля журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Обратившись с белорусскому руководству с требованием «выполнять свои обязательства» и контролировать миграционные потоки, Боррель сказал:
Он добавил, что и в Польшу, наряду с Литвой, усилился поток мигрантов из Африки и Азии.
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