12 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Модест Колеров, , 21:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 июля, обнародовал свою статью о русском и украинском народах: «Об историческом единстве русских и украинцев». Сперва российский лидер довольно подробно разбирает историю существования Украины как части России и фиксирует основные воззрения российской исторической школы на украинский вопрос.

Филипп Малявин. Две русские красавицы. 1905

Далее президент Путин переходит к современному состоянию дел на Украине и дает свою точку зрения на происходящие в этой стране процессы. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров обращает внимание, что некоторые вещи относительно украинского вопроса Путин высказывает впервые и фактически обозначает новые «красные линии»:

После школьной, азбучной, несомненной, для всех понятной исторической справки об Украине Путин пришел к детальному освящению того процесса политического развития Украины, который я не могу назвать иначе как нацификация. Нацификация Украины, навязывание ее населению крайнего этнического и шовинистического украинского национализма, наконец, произнесены президентом России как главный враг России, как главная причина воссоединения Крыма с Россией, как главная причина борьбы Донбасса и борьбы России за Донбасс.

Этнографическая карта Западно-Русских губерний, Русские. 1863

Идущая сейчас на Украине принудительная ассимиляция прежде всего остатков русского населения привела к тому, что за последние годы его численность, согласно официальным данным, якобы сократилась почти вдвое. Путин не случайно вспоминает политическое завещание своего политического отца Анатолия Собчака, согласно которому выход союзных республик из СССР должен был бы сопровождаться их возвращением к исходным до 1922 года границам. Для Украины это прежде всего означает возвращение к положению без Крыма, без Западной Украины, без Бессарабии, без Буковины и без Закарпатья. Путин правильно уделяет особое внимание тому известному факту, что Ленин принудительно в 1918 году присоединил русский Донбасс и вообще юго-восток нынешней Украины к УССР. Это исторический факт, его разрушительное значение не вызывает никаких сомнений. Это не спасает сейчас наш Донбасс от агрессии. Но Путин находит новое сравнение для ведущейся сейчас на Украине политики принудительной ассимиляции. А именно: он называет (и совершенно правильно называет) политику принудительной ассимиляции подобной оружию массового уничтожения. Могу добавить к мысли Путина то, что принудительная ассимиляция равна геноциду. То есть уничтожение национального характера народа равно уничтожению самого народа.

Из нацистской агрессивной политики современной Украины Путин делает ясный и громкий вывод о том, что Россия не позволит применить ее к Донбассу. Да, Путин не подвергает сомнению (сейчас, по крайней мере) официально признанные Россией же границы Украины. Но ясно рассказывают о том, как Украина начала уничтожение самой себя и уже потеряла Крым, и уже потеряла Донбасс.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что впервые из уст президента нашей страны, ее высшего должностного лица произнесен тот порядок названий городов, за саму возможность которого погибли тысячи русских людей в Донбассе. И мученически погибли дети, сотни детей Донбасса. Это исторически важнейший порядок: Севастополь — Симферополь — Донецк — Луганск. Думаю что там, в Донбассе, эти слова будут укреплять надежду на жизнь. Таким образом, Путин не отдаст Украине ни Крым, ни Донбасс. И это только начало.