Киев, , 20:19 — REGNUM Кибератаки в настоящий момент являются серьезной угрозой для Украины, даже более опасной, чем атомное оружие, заявил на брифинге 12 июля секретарь Совнацбеза (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Это такое оружие, которое может быть направлено на тот или иной объект с отсрочкой времени установки… И вы можете не знать, что оно сидит в вашей сети, компьютерах, а в час «Х» оно может «взорваться» в самый неприятный момент», — посетовал силовик.

Он дал понять, что кибератаки, в первую очередь, угрожают объектам инфраструктуры Украины.

«Это хуже, чем атомное оружие, потому что вы не можете его увидеть, можете через определенный период последствия только ощутить», — заявил Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заявил, что власти Украины постоянно «отрабатывают эту ситуацию», и напомнил, что за кибербезопасность страны отвечают несколько ведомств — министерство цифровой трансформации и национальный координационный центр кибербезопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в мае президент УкраиныВладимир Зеленскийоткрыл «Киберцентр UA30», специализирующийся на кибербезопасности, а также заявил, что в стране будет открыт новый университет, где будут готовить специалистов в сфере кибербезопасности.