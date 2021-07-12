Киев, , 20:10 — REGNUM Верховная рада Украины готовится рассмотреть законопроект об изменениях в государственный бюджет, но в этот документ включили несколько поправок, которые могут нивелировать действие языкового законодательства.

Об этом прессе сегодня, 12 июля, заявил депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Парламентарий уточнил, что «языковые» поправки, в частности, выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства; убирают необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком; а также позволяют использовать язык, в частности, нацменьшинств (то есть русский язык) в образовании.

Железняк не уточнил, какие депутаты включили «языковые» поправки в бюджетный законопроект.

«Наша задача номер один — не дать протянуть эти поправки через комитет, или сбить в зале. Над этим и будем работать», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля 2021 года вступает в действие очередная порция статей нового закона о языке, также известного как «закон об украинизации». нынешние поправки регламентируют использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения. В частности, предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем названий книг должны быть на украинском языке. Кроме того, не меньше 50% названий книг, которые продаются в книжных магазинах или других местах распространения, должны быть на государственном языке.