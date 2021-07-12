Киев, , 20:01 — REGNUM 41,1% украинцев выступают за полный запрет политической рекламы, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Результаты соцопроса были представлены сегодня, 12 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что 27% респондентов считают, что следует разрешить политическую рекламу только во время выборов; еще 14% опрошенных думают, что в целом ее можно разрешить; а 12,5% украинцев выступают за то, чтобы политическая реклама была разрешена только в период между выборами.

Кроме того, 4,4% респондентов затруднились с ответом на поставленный вопрос.

Отмечается, что опрос проводился с 1 по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, что согласно этому же исследованию, обнародованному сегодня, политическим партиям Украины не доверяет около 75% населения страны.