Калуга, 12 июля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня, 12 июля, провел рабочую встречу со старшим вице-президентом группы Stellantis, директором региона Евразия Ксавье Дюшманом и генеральным директором завода ООО «ПСМА Рус» Рафалем Трошкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша встретился со старшим вице-президентом группы Stellantis, директором региона Евразия Ксавье Дюшманом и генеральным директором завода ООО «ПСМА Рус» Рафалем Трошкой

Центральная тема обсуждения — основные производственные достижения концерна Stellantis, в частности «ПСМА Рус», в 2021 году и ближайшие планы развития компании. Stellantis — транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в январе 2021 года в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA, выпускающая автомобили под четырнадцатью брендами. В компании работает около 400 тысяч сотрудников, она представлена более чем в 130 странах с производственными предприятиями в 30 странах. В Калуге на заводе «ПСМА Рус» в Росве производятся корпорацией три марки концерна: Peugeot, Citroen, Opel.

«Для нас рынок России — стратегический. У нас есть позитивные результаты в Калужской области. В этом году мы планируем значительно увеличить объемы производства», — подчеркнул Ксавье Дюшман.

Владислав Шапша поблагодарил старшего вице-президента группы Stellantis за возможность лично обсудить планы по развитию завода «ПСМА Рус». Он отметил, что прошлый год был непростым для многих, в том числе для автопроизводителей. Заводу приходилось корректировать свои планы. Несмотря на все сложности, руководство компании смогло оптимально выстроить процессы и держать стабильную ситуацию. Расширился модельный ряд, выросло производство коммерческих фургонов и микроавтобусов, увеличилось количество поставок автомобилей на экспорт. «Я уверен, что все планы по развитию производства в области сбудутся. Для нас ключевая отрасль — это автокластер. В нем формируется треть объема промышленного производства региона. Заметный вклад внес и завод «ПСМА Рус». Мы рассчитываем, что вы сможете и дальше расширять возможности завода», — отметил губернатор.

На данный момент проектная мощность завода — 125 тысяч автомобилей в год. На заводе работают около 1800 человек.