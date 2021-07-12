Брюссель, 12 июля 2021, 19:55 — REGNUM Помощь намерен предложить Европейский союз Афганистану, который остаётся без силовой поддержки США, сообщил 12 июля журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По завершении заседания Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств Боррель заявил, что тему помощи Кабулу он поднимет на встрече с афганским президентом Ашрафом Гани в Узбекистане.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров прокомментировал вывод властями США войск из Афганистана