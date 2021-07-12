Нью-Йорк, США, 12 июля, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Вопросы соблюдения прав человека на Кубе, где проходят массовые протесты на почве ограничительных мер из-за COVID-19, беспокоят ООН, сообщил 12 июля журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

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Отметив, что ООН пристально наблюдает за происходящим на Кубе, Хак заявил:

«Мы хотим быть уверенными, что основные права человека, в том числе право на свободу слова и право на собрания, будут соблюдаться».

Он добавил, что вопрос о том, будет ли кубинская проблема вынесена на обсуждение в СБ ООН, будут решать страны, входящие в Совбез.