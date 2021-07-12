Екатеринбург, 12 июля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин одобрил концепцию VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Гильдии строителей Урала».

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

На заседании оргкомитета Файзуллин утвердил тему форума («Диалог регионов») и формат проведения мероприятия, намеченного на 5−7 октября 2021 года. Площадкой форума, как и прежде, выбран центр «Екатеринбург-Экспо».

Новым направлением форума станет дорожное строительство. На мероприятии уделят особое внимание программам обучения заказчиков, а также направлениям для молодых специалистов и студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге провели международную выставку «Иннопром-2021».