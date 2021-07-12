Екатеринбург, 12 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идут работы на ремонтируемом путепроводе в районе пересечения Объездной дороги и улицы Луганской. 12 июля после гнева губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева рабочие появились на объекте.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Пробки. Екатеринбург.

В частности, факт работ запечатлели камеры видеонаблюдения. Очевидцы также сообщают, что дело сдвинулось с мёртвой точки.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля часть путепровода была закрыта до середины сентября из-за ремонтных работ. Кольцовский тракт встал в огромных пробках. А Куйвашев посмотрел камеры наблюдения и не обнаружил рабочих на этом значимом объекте.