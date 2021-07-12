Гавана, 12 июля 2021, 19:24 — REGNUM Беспорядки со случаями вандализма на улицах Кубы никак нельзя назвать «мирными протестами», заявил 12 июля президент республики Мигель Диас-Канель в эфире кубинского гостелевидения.
Отметив, что на улицах Гаваны и других городов орудуют преступники, а не мирные протестующие, президент напомнил, что на Кубе законны разные формы манифестаций, «даже для несогласных с курсом страны».
Он добавил, что из США идёт инициатива разделить общество Кубы: именно с этой целью против властей республики в интернете ведётся информационная война. Её жертвами становятся те, кто поддаётся на провокации, хотя первоначально выдвигал вполне разумные требования, но оказался втянутым в информвойну.
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