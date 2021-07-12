Гавана, 12 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Беспорядки со случаями вандализма на улицах Кубы никак нельзя назвать «мирными протестами», заявил 12 июля президент республики Мигель Диас-Канель в эфире кубинского гостелевидения.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

Отметив, что на улицах Гаваны и других городов орудуют преступники, а не мирные протестующие, президент напомнил, что на Кубе законны разные формы манифестаций, «даже для несогласных с курсом страны».

Диас-Канель «Но вчера не было «мирного протеста», мы видели, как они громили магазины и выносили не еду — она их не интересует, а технику. Видели атаки на полицию».

Он добавил, что из США идёт инициатива разделить общество Кубы: именно с этой целью против властей республики в интернете ведётся информационная война. Её жертвами становятся те, кто поддаётся на провокации, хотя первоначально выдвигал вполне разумные требования, но оказался втянутым в информвойну.