Днепропетровск, Украина, 12 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов может совершить суборбитальный полёт на космическом корабле компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Об этом Филатов заявил 12 июля в комментарии изданию Strana.ua

NASA Космонавт

Он напомнил, что в 2009 году купил за $200 тыс. билет на суборбитальный полёт и в 2013 году прошёл базовый курс подготовки астронавтов NASA.

«15 числа буду разговаривать с Ричардом [Брэнсоном] и буду знать детали точнее», — добавил политик.

В издании отметили, что в случае успеха Филатов станет первым украинским космическим туристом.

Напомним, ранее Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный полёт на корабле VSS Unity. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российские миллиардеры также начнут вкладывать деньги в развитие отечественных космических технологий.