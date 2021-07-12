12 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью о единстве русского и украинского народов. В своей статье глава государства слишком подробно и детально описывает воззрение русской исторической школы на украинский вопрос, на что обращает внимание главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Модест Колеров, , 20:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 июля, опубликовал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Эту статью глава государства анонсировал в ходе своей «Прямой линии», говоря, что русские и украинцы — это один народ, единой целое.

Карл Брюллов. Осада Пскова Стефаном Баторием в 1581 году. 1843

В первой части статьи российский лидер довольно подробно рассматривает историю Украины как части большой исторической России. При этом глава государства настолько подробно и детально рассматривает исторический процесс, что невольно возникают некоторые вопросы. По мнению главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, такое внимание к деталям и подробное изложение воззрений российской исторической школы на украинский вопрос говорит о многом:

Статья Путина об Украине в целом совершенно корректна с точки зрения нашей отечественной истории. Помимо некоторых чисто дидактических штрихов, она в полной мере отражает наше современное знание по истории старой России и Украины как ее части.

Особенно важным является то, что Путин воспроизвел ту схему централизации России, которая давно используется в московских учебниках, а именно то, что одним из центров консолидации России кроме Москвы было Великое Княжество Литовское. Это не только правдивая, но и богатая, сильная идея, которая позволяет всем русским людям смотреть на свою страну более адекватно, учитывая всю ее сложность.

Но беда в том, что изложенные президентом Путиным факты и оценки давно относятся к разряду азбучных по нашей отечественной истории. Они не то чтобы излагают программу по истории высших учебных заведений, они почти абсолютно близки и равны базовым, фундаментальным, первичным данным по русской истории, которые сейчас входят в школьную программу!

Получается, что президент страны вынужден напоминать своей стране то, над чем ежедневно обязаны (и получают за это деньги) работать тысячи людей, что должны после школы знать миллионы, если не десятки миллионов наших детей. Если Путин об этом пишет, значит, этого знания нет. Если Путин об этом пишет, значит, наша система исторического просвещения и школьного образования никуда не годится. Статья Путина об Украине говорит о крахе исторического образования в РФ.