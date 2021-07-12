Киев, , 19:16 — REGNUM На Украине невозможно заблокировать доступ к социальной сети Facebook. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 12 июля во время брифинга.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы представляете, что говорите? Как в Украине заблокировать Facebook? Это невозможно», — ответил чиновник на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время Данилов отметил, что на Украине разрабатываются меры по борьбе с людьми, которые «льют грязь» на Украину и её руководство в социальной сети Facebook.

«Мы рассматриваем определённые процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook — я считаю это просто невозможно», — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее член совета директоров Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев сообщил, что СНБО работает над созданием перечня запрещённых интернет-ресурсов.

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