Киев, 12 июля 2021, 19:16 — REGNUM На Украине невозможно заблокировать доступ к социальной сети Facebook. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 12 июля во время брифинга.
В то же время Данилов отметил, что на Украине разрабатываются меры по борьбе с людьми, которые «льют грязь» на Украину и её руководство в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее член совета директоров Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев сообщил, что СНБО работает над созданием перечня запрещённых интернет-ресурсов.
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