Светлана Рыбина, 12 июля 2021, 19:48 — REGNUM Заявление лидера партии «Альтернатива для Германии», депутата бундестага Тино Крупаллы о том, что ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создать «новое европейское пространство», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 июля в социальной сети Facebook.
«Стрёмный призыв. В последний раз такое сотрудничество плохо кончилось. В 39−45 гг. прошлого века. Любят немцы создавать свои союзы, от которых потом страдает весь мир», — напоминает Ната Л.
Многие пользователи пришли к выводу, что выход из Европейского союза может оказаться для Германии крайне выгодным шагом. Это позволит её сблизиться с Россией и получить в результате этого экономические выгоды.
«Пускай Германия выходит из Евросоюза и вступает в ЕврАзЭС. Тогда она будет получать газ по льготной цене, к примеру», — отмечает Фарид М.
Некоторые комментаторы отмечают, что власти Германии, скорее всего, не пойдут на такой радикальный шаг. Граждане убеждены, что власти ФРГ слишком слабы для подобных политических преобразований.
«Вопрос только в том, хватит ли у Германии сил для того, чтобы выйти из ЕС, а потом ещё и создать новый Союз. То, что на Западе, в США и ЕС будут идти такие процессы вопреки тем традициям, к которым привыкли, — это точно. Далеко ли они уйдут, и куда заведут, и смогут ли они изменить как общество и страну в США, так и общество в Европе?» — задаётся вопросами Olga P.
Часть людей считает, что данное заявление не стоит даже обсуждения, ведь оно поступило со стороны представителя незначительной немецкой политической силы.
«Всего лишь, что какой-то депутат бундестага Крупалла призвал к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией. Ну и что? Ох, любите вы выдавать желаемое за действительное!» — пишет Ирина С.
Ряд пользователей указывает на то, что подобных политиков следовало бы поддерживать со стороны России, чтобы они проводили выгодные для нашей страны преобразования в Германии.
«Очень хорошо. Теперь вы нашли партию, которую можете поддержать на выборах в бундестаг и вмешиваться в выборы в Германии, как и в выборы в Америке», — шутит Ibrahim M.
Отдельные комментаторы отмечают, что такие идеи не могут воплотиться в реальности, потому что их продвигают слишком слабые политики, к которым не прислушивается большинство населения.
«Нашли кого слушать. Он вообще никт, и его слушают ещё меньше. Эта партия может говорить все что угодно, они никогда не будут у власти и ничего не смогут сделать», — написал Alexander B.
Напомним, 12 июля лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил в беседе с Welt о том, что ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создать «новое европейское пространство».