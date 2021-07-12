Приштина, Сербия, 12 июля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Посольство США в Косово 12 июля выступило с требованием о немедленном начале работы, направленной на наказание виновных в изнасилованиях, произошедших в годы Косовской войны.

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Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления посольства:

«Все жертвы заслуживают правосудия. Мы требуем вовлеченности Косово в обеспечение правосудия жертвам сексуального насилия в годы войны. Пришло время удвоить усилия и привлечь к ответственности всех этих злодеев, независимо от их происхождения, национальности или политических связей».

Напомним, в Косово считают, что за годы Косовской войны были изнасилованы около 20 тысяч албанок, о сербках и девушках и женщинах другой национальности, изнасилованных сербами, не говорят.