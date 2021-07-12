Киев, , 18:59 — REGNUM Украина делает «всё возможное» для мирного урегулирования в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером сегодня, 12 июля.

Отчёт о мероприятии публикует пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно отчёту, собеседники также говорили о стремлении Украины стать членом ЕС и НАТО, и о путях реализации этой цели.

Зеленский отметил, что «прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют о готовности государства к полноправному присоединению к европейскому и евроатлантическому сообществу».

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно прогресса в реализации ключевых реформ на Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией. Также Зеленский проинформировал президента ФРГ о текущей ситуации с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 на Украине.

Напомним, что именно Штайнмайер является автором механизма поэтапной реализации ряда положений Минского соглашения, касающихся предоставления Донбассу особого статуса и проведению на этих территориях местных выборов. Подтверждение Украиной готовности к урегулированию по этой формуле вызвало массовые протесты радикалов осенью 2019 года, после чего Киев решил «свернуть» эту тему.