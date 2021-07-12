Москва, , 18:51 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина, посвящённая теме российско-украинских отношений, вышла как на русском, так и не украинском языках. Украиноязычная версия статьи, озаглавленная «Про історичну єдність росіян та українців», также размещена 12 июля на официальном сайте Кремля.

Напомним, в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин сообщил о намерении написать статью, посвящённую истории русского народа и его связи с Украиной, и выразил надежду, что с ней ознакомятся жители обеих стран. В Кремле сообщали, что в процессе подготовки материала российский лидер использует данные из архивов.

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