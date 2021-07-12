Москва, , 18:44 — REGNUM Россия и Украина вернутся к историческим истока, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«В Киеве вот уже несколько лет очень болезненно реагируют на любые попытки обсуждения темы исторической самоидентификации. Причём делят людей на своих и чужих исключительно политики: мол, Украина никакого отношения к России не имеет, она самостийна по сути своей. Ну, да. Именно таким людям будет полезно прочитать статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», очень познавательно», — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

Однако парламентарий уверен, что старые наработки англосаксов и польско-австрийских идеологов не помогут задурить украинцев.

«И мы неминуемо вернемся к нашим историческим истокам, где «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в своей статье президент РФ Владимир Путин, в частности, написал, что «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», а какой быть Украине — решать её гражданам.

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