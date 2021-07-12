Москва, 12 июля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Приезд в Россию спецпосланника американского президента по климату Джона Керри — показатель положения, в котором находятся двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, заявил 12 июля российский министр иностранных глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече.

Дарья Антонова ИА REGNUM Джон Керри

Назвав приезд Керри «весьма и весьма своевременным», Лавров сказал:

«Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённости и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели».