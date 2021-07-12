Саранск, 12 июля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Первым в Мордовии к уборке зерновых культур приступил Чамзинский район. Врио главы республики Артем Здунов побывал на полях агрогруппы «Хорошее дело», где до настоящего момента уборка завершена на площади 3 тыс. гектаров.

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В связи с засушливой погодой предварительно ожидается урожайность 25 центнеров с гектара, что в два раза меньше показателя прошлого года. Сейчас на полях работают 68 комбайнов, к концу недели планируется, что на уборку выйдут 100 машин.

Врио главы региона поставил задачу собрать урожай с минимальными потерями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в ближайшее время надеются получить справку от Гидрометцентра, которая позволит ввести ЧС (чрезвычайную ситуацию) в связи с засухой на почве, говорила министр сельского хозяйства Ольга Абрамова. По ее словам, вне зависимости от изменений погоды можно говорить об очевидных убытках, поскольку на этапе роста растения недополучили влагу. Кроме того, от засухи страдает и животноводство. В течение последних двух недель регион недополучает по 80−100 тонн молока в сутки.

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