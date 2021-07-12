Вашингтон, , 18:39 — REGNUM На женевской встрече президентов России и США глава Белого дома Джо Байден сумел договориться об определенном затишье на Ближнем Востоке — «втором фронте» США. Нет никаких сомнений, что Владимир Путин пошел на подобные уступки не просто так, а получил нечто взамен. Судя по последним публичным сигналам из Вашингтона, США готовятся сдать Украину. Об этом пишут аналитики Института РУССТРАТ.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока США ломали собственные зубы о Россию на территории Украины и в ближневосточном регионе, невиданную силу набрал Китай.

Если Белый дом не сможет остановить Поднебесную на взлёте, путем приведения к власти в КНР западно-ориентированных кланов, Вашингтону придётся окончательно попрощаться с мировым экономическим лидерством, отметили в Институте РУССТРАТ.

События в Сирии наглядно показали, что вооруженная мощь США уже не та, какой была 15−20 лет назад и продолжает стремительно таять. Европейская поездка Байдена для инвентаризации верных партнеров показала, что в Лондоне начали собственную игру, так как Британия полностью не согласна принятым курсом на глобализацию под предводительством американских транснациональных корпораций. Берлин также не собирается слепо последовать указкам из США и в проекте «Северный поток-2» упрямо отстоял свою экономическую выгоду.

Это означает, что НАТО не собирается помочь США разрубить гордиев узел ближневосточных проблем, а самому Вашингтону не хватит ресурсов, большинство из которых брошено на противостояние с Пекином, считают в РУССТРАТ.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после длительной беседы с новыми властями США прямо заявил, обращаясь в основном к пост-майданной украинской стороне: «Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия, прилагаемые в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группой».

Даже Виктория Нуланд, идеолог Госдепа, попыталась сохранить лицо, но всё же была вынуждена отметить, что восстановление суверенитета и территориальной целостности на Донбассе возможно только «в обмен на некоторую политическую автономию», напомнили в Институте РУССТРАТ.