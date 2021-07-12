12 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 19:28 — REGNUM Митинги в поддержку правительства и президента Кубы после прошедших акций протеста противников власти вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну вот, начали Кубу расшатывать. Кубинцы, не покупайтесь на эти уловки! Лучше не будет, не станет, а вот ухудшение однозначно наступит», — обращается Богдан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что народные возмущения являются логическим результатом тоталитарной формы правления. Недовольные возмущаются, а недовольные недовольными возмущаются в ответ.

«После диктатуры всегда бывает плохо. Такова цена расплаты за безразличие к собственной стране и её будущему. Но в перспективе у освободившихся стран всегда есть шанс достичь большего», — поделился своим мнением Артём М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Куба уже не так сильна, как это было раньше, и она сильно проигрывает тем же Соединённым Штатам, которых всё больше жителей острова считает друзьями, а не врагами.

Протесты на Кубе Цитата из видео на YouTube

«Конечно, страна застряла в 70-х годах. Уровень бедности зашкаливает, современных технологий нет, интернета нет, нормальной жёсткой власти после смерти Фиделя Кастро тоже нет», — пишет Сергей П.

Часть людей считает, что не всё у кубинцев так плохо, как может показаться на первый взгляд. В результате государственного переворота на острове может исчезнуть то позитивное, что ещё осталось от прошлых поколений.

«Если будет буржуазный переворот, то кубинцы распрощаются с высоким уровнем общедоступной медицины и многими другими социальными завоеваниями. Будет всё так же, как было раньше и как есть в других странах Латинской Америки. Кучка богачей и нищета большинства. Сейчас они живут небогато, но необходимое есть у всех», — указывает Мария В.

Протесты. Куба Цитата из видео на YouTube

Ряд пользователей указывает на то, что всё больше кубинцев посещает американский материк, и всё большее число из них решает остаться в Соединённых Штатах.

«Два миллиона кубинцев живут в США, почти у каждого родственники или знакомые живут в США, поэтому разницу в качестве жизни они видят. Если раньше на Кубе таких считали врагами народа и не пускали на остров, то сейчас спокойно можно ездить туда-сюда», — отмечает Владислав П.

Нашлись и те, кто напомнил, что в России пока нет тех проблем в обществе, с которыми столкнулось кубинское правительство.

«Больные люди есть везде, которые не ценят то, что имеют. Слава Богу, у нас в России таких нет. Мы твердо стоим на ногах, верим в президента, и никому не пошатнуть нашу веру. Мы идём к светлой цели», — считает Владимир Г.

Напомним, 12 июля в нескольких городах Кубы прошли митинги в поддержку правительства и президента после прошедших акций протеста противников власти.