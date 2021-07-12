Киев, , 18:43 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского, который 11−12 июля находится с визитом в Германии, с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр изначально не планировалась.

Об этом сообщило украинское государственное информагентство «Укринформ» со ссылкой на офис президента (ОП) Зеленского.

«Встреча не планировалась, поэтому и невозможно отменить то, что не было запланировано… Мы не знаем, почему эту встречу анонсировала немецкая сторона», — говорится в комментарии ОП.

В Киеве настаивают, что в окончательной программе визита президента Украины в ФРГ были запланированы только три встречи: с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и с кандидатом в канцлеры ФРГ, председателем ХДС Армином Лашетом.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в офисе Зеленского заявили, что главные темы, которые будет обсуждать президент в Берлине — усиление роли Германии в «нормандском формате» и в установлении мира в Донбассе и остановка строительства газопровода «Северный поток — 2». Также отметим, что по мнению многих экспертов, отмена встречи с министром обороны Германии может быть связана с категорическим отказом Берлина продавать Киеву вооружения.