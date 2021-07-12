Сараево, 12 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1195 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заражение было подтверждено у 11 жителей Федерации Боснии и Герцеговины. В Республики Сербской зафиксировано 4 заражений. В округе Брчко не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 205 160 случаев заражения коронавирусом и 9658 смертельных случаев.