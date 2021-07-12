Киев, 12 июля 2021, 18:33 — REGNUM Власти Украины считают, что заблокировать социальную сеть Facebook в настоящий момент невозможно.
Об этом заявил на брифинге 12 июля секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.
Силовик отметил, что в Facebook и Telegram есть много тех, кто занимается «политической грязью» по Украине, включая тех людей, которые управляют сегодня государством.
«Но среди пользователей немало обычных украинских граждан, количество которых существенно больше», — подчеркнул Данилов.
ИА REGNUM напоминает, что на Украине уже несколько лет действуют санкции против российских социальных сетей. В мае стало известно, что Украина вошла в пятерку стран с самым большим количеством «ботоферм» на Facebook.