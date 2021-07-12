Саранск, 12 июля, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Лямбирском районе на 163 км автотрассы М-5 «Урал» на подъезде к Саранску произошло столкновение автомобилей Hyundai, Nissan и грузовика МАЗ. В результате два человека погибли, трое, в том числе 8-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по Мордовии.

Гибдд.рф.г.13 Последствия аварии

Уточняется, что водитель автомобиля Hyundai столкнулся со стоящим в попутном направлении для поворота налево и пропускающим встречный транспорт автомобилем Nissan. После столкновения Nissan откинуло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик. Погибли пассажиры автомобиля Nissan, его водитель, а также пассажиры Hyundai были госпитализированы.

В управлении подчеркнули, что водитель Hyundai — 71 летний мужчина, который имеет право управлять транспортным средством с 1968 года — только в 2021 году 12 раз привлекался к административной ответственности по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч»).

Как сообщало ИА REGNUM, только за период с 9 по 11 июля в республике произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 12 граждан получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших — двое несовершеннолетних.