Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Для того, чтобы быстрее избавиться от ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, необходимо побыстрее сформировать коллективный иммунитет, а значит увеличить темпы вакцинации. Об этом 12 июля в своем радиообращении заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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«По требованию Роспотребнадзора мы продлили ограничения, принятые ранее, чтобы прервать цепочки распространения коронавируса. Это необходимость сегодняшнего дня, — сказал Беглов. — Мир устал, да и мы все от ограничений, все хотели бы вновь свободно передвигаться по стране и миру, обходиться без масок. Но говорить об этом будет возможно только тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет. Это значит, что мы должны увеличить темпы вакцинации».

Губернатор напомнил, что первично привились от ковида уже более миллиона петербуржцев, несколько дней назад началась ревакцинация.

«Я сам сделал повторную прививку и чувствую себя хорошо», — отметил Беглов.

Он обратил внимание, что многие горожане летом находятся на дачах и не успели привиться. Если они с соседями подадут через председателей садоводств коллективные заявки на вакцинацию 50 и более человек, к ним из Петербурга может приехать мобильная прививочная бригада.

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Напомним, с 13 июля в Петербурге усиливаются антикоронавирусные ограничения. Главным из них станет запрет на массовые мероприятия с числом участников более 75 человек. Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Сокращена наполняемость театров, концертных залов и цирка, а также водного транспорта.

Изменения в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внёс 8 июля губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу.

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