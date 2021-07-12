Москва, , 18:25 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал статью президента РФ Владимира Путина «блестящей» по замыслу и аргументации.

«Блестящая статья и по смыслу, и по аргументации — как исторической, так и современной. Именно то, что так нужно сейчас нашим народам, разделённым административно, но не духовно. Честно и без ухода от проблемных тем обозначены исторические предпосылки и имеющиеся возможности для нормализации отношений», — отметил Косачёв в Facebook.

Россия никогда не будет «анти-Украиной», и это самая главная мысль в исключительно своевременной и полезной статье, рассуждает сенатор.

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