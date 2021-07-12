Киев, , 18:22 — REGNUM Именно Российская Федерация многое сделала для того, чтобы Украина состоялась как независимая страна, говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована сегодня, 12 июля.

Путин отметил «весомую поддержку» России, уточнив при этом, что в Киеве используют свою «политическую арифметику».

«В 1991 — 2013 гг. только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 млрд долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система, добавив, что глубине кооперации, которая была между странами ещё 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого квартала 2021 года, согласно украинским официальным данным, Россия наконец-то вышла из тройки крупнейших торговых партнёров Украины.