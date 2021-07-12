Минск, , 18:19 — REGNUM Переведённый из СИЗО в комфортабельное жильё под Минском бывший создатель и редактор информационного сервиса Nexta Роман Протасевич сноваможет пользоваться своим твиттер-аккаунтом. Администраторы сервиса выяснили, что учётная запись согласившегося сотрудничать с белорусскими спецслужбами обвиняемого в «терроризме» может быть разблокирована и её использование уже не нарушает «Правила Твиттера».

Ранее в новостях: «Твиттер» сотрудничающего с властями Белоруссии Протасевича заблокирован

Напомним, Роман Протасевич был арестован вместе со своей подругой, российской гражданкой Софией Сапегой в ходе инцидента 23 мая с бортом Ryanair, вызвавшего большой международный скандал. Белорусская оппозиция немедленно объявила Протасевича «журналистом» и «политзаключённым». Вскоре Протасевич и Сапега дали признательные показания и пошли на сделку со следствием, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со спецслужбами и получили взамен комфортное проживание вне антигуманных условий содержания в СИЗО КГБ.

Официально: КГБ Белоруссии о Протасевиче: Террорист, наёмник, участник кровавых событий

Роман Протасевич, обвиняющийся в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, принял участие в организованной КГБ и МИД Белоруссии пресс-конференции. Во время спецмероприятия Протасевич дал уничижительные оценки своим бывшим товарищам и особой критики удостоил номинального лидера белорусской прозападной оппозиции Светлану Тихановскую.